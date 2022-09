Estuvimos en Barracas hablando con un integrante de la casa donde vivía Nicolás Carrizo. El hombre no quiso dar la cara ni su nombre, ni tampoco aclarar si es propietario o no del inmueble. Lo que si se encargó de aclarar varias veces que los integrantes de la "Banda de los Copitos" son inocentes, aunque no pudo aclarar el porque de su afirmación.