Mariel Suárez, la jueza acusada de intimar con un preso, habló en exclusiva con #CrónicaHD y dio detalles sobre el curso del caso.



Si bien la justicia asegura que "se rompieron tres normas internas" en el encuentro entre los acusados, Suarez desestima la denuncia: "No está nada dicho",



"La provincia es muy machista en la justicia, hay muchas cosas que se hicieron mal", agregó. "Hubo una limpieza de la escena del crimen por parte del personal policial.



Además, sentenció el accionar de la policía: "Ese video es ilegal, no se pueden filmar las visitas y difundir los videos. Las cámaras son por seguridad. No pueden exponerse así porque sí".



"Me acusan de imparcialidad. Eso no es así, porque el juicio ya había terminado y yo ya había resuelto condelarlo".



Luego de protagonizar un escándalo por Sconductas inapropiadas tras haber sido filmada mientras se besaba con un preso condenado recientemente por homicidio en un juicio en el que ella votó en disidencia, había sido destituida en su cargo.



