Facundo Medina estuvo en zona sur con Micaela, que vive una historia fuerte y dramática. Su ex pareja le sacó a su hijo hace 37 días. "Mi hijo está en malas condiciones, me lo mandó lleno de piojos y todo sucio. Encima los papeles que me dieron en el juzgado no tienen firma ni sello" expresó la mujer. Luego con ayuda de los vecinos, entraron a la fuerza a la casa del padre y se llevaron al pequeño.