El video fue grabado por un ciudadano correntino que solicitó una placa de video valuada en 350.000 pesos a través de una reconocida plataforma de ventas on line.

Al abrir el paquete recibid se encontró con las bebidas en botellas de plástico que fueron ubicadas para simular el peso.



