Si algo le faltaba al escándalo de la separación del año es la suma una nuevos protagonistas. Ahora se unió Verónica Ojeda.

La ex mujer de Diego Maradona y madre de Dieguito se unió a la polémica y disparó contra Wanda Nara.

Para analizar nuestra dedicación a este tipo de cuestiones personales de las personas mediáticas hablamos con el psicólogo Fernando Nieva.



#WandaNara #MauroIcardi #ChinaSuárez #AnálisisPsicológico



