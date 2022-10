Uno de los conductores de los vehículos involucrados en el accidente que tuvo lugar en horas de la madrugada tenía 1,67 de alcohol en sangre y no sufrió ningún tipo de heridas. Mientras tanto, el que conducía el otro automóvil fue trasladado al hospital por una camioneta del SAME con politraumatismos.



