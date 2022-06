Después de una relación de noviazgo que duró diez meses, esta pareja decidió formalizar y unirse en matrimonio. Lo cierto es que el no era hombre. Además se descubrió que ejercía la profesión de médico sin haber estudiado. La justicia lo investiga por fraude por haber falsificado el título.



