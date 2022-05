El oficial sostuvo que lleva adelante esta práctica con la finalidad de adiestrar al can. Las imágenes recorrieron las redes sociales y causaron repudio generalizado de la sociedad.

Crónica HD dialogó con el entrenador profesional César González para que comparta con nosotros su opinión sobre este aberrante registro.



