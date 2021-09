Una familia de productores agropecuarios, oriundos de la localidad de Balcarce, presentó una nueva invención que llamó la atención de toda la comunidad. Como no tenían tiempo de trabajar y lavar, unieron las dos necesidades y crearon un dispositivo que cumple con las dos demandas.

¡Mirá como funciona!



#LavarropasMóvil #Tractor #Invención #Virales



