Un hombre de alededor de 40 años, a bordo de un vehículo Corsa color champagne, intentó secuestrar a una joven de 15 años. Afortunadamente, ella se resistió y logró escaparse.



Sucedió el pasado viernes por la tarde, en Ciudadela cuando la adolescente se dirigía a un club de barrio. Dos albañiles la vieron en peligro y la escoltaron hasta su casa.



"Lo peor que podés pensar era que me llevaban, me violaban y me dejaban tirada como pasa usualmente" manifestó en una entrevista Crónica HD. Allí manifestó su deseo de contar lo sucedido para que no vuelva a pasarle a nadie más.



Además, el padre de la menor pidió colaboración a los vecinos para identificar al auto implicado a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad.



Mirá el video y escuchá su estemecedor relato.