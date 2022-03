Un sujeto totalmente enajenado quiso embestir con su camioneta a su ex mujer, tras propinarle varios golpes de puño escapó, chocó contra un patrullero y terminó detenido.

El tremendo episodio tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata.

Todos los detalles de la mano de Cristian Fernández, nuestro corresponsal en la ciudad costera.



