Una verdadera pesadilla fue la que vivió este joven tras publicar su vehículo en la plataforma de venta de la reconocida red social. No solo terminó siendo víctima de robo sino que lo privaron de su libertad y lo amenazaron con una ametralladora. "Tenemos 72 balas para vos", le dijeron. Crónica HD habló con Federico, el damnificado.



#Inseguridad #Robo #Amenaza #Facebook #MarketPlace



Suscribite al canal líder de noticias de la Argentina, creador de un estilo informativo único con sus placas rojas #Crónica #CrónicaHD #CrónicaEnVIVO #Argentina #Noticias #Cobertura



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/





No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:

Facebook: https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter: https://twitter.com/cronicatv

Instagram: https://www.instagram.com/cronicatv