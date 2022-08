El video, que muestra al muchacho visiblemente alcoholizado e intentando llevarse algo al estómago, se hizo viral no solo por la lentitud de sus movimientos sino porque no logra dar bocado alguno. ¿Qué habrá tomado?



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevision

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv