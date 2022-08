En medio de los debates sobre la vigilia en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, una militante apodada como la "Cheta K" se acercó al estudio de Crónica para dialogar en directo sobre los hechos de los últimos días.



"En este momento no me haría amigos del PRO, pero tengo amigos de toda la vida y los acepto como ellos me aceptan a mi", expresó.



Sobre la presidencia de Alberto, comentó "había que poner a alguien honesto, y no se si había alguien más honesto".



