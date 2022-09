Una mujer que presenciaba el Abierto de Estados Unidos se hizo viral por hacer fondo blanco con la cerveza.

La blonda, fue registrada haciendo su gracia allá por el 2021, volvió a ser registrada por las cámaras y no dudó en repetir su habilidad. Mirá el video.





¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:

Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevision

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv