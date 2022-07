La participante de la primera edición de Gran Hermano, Tamara Paganini, sorprendió a todos al confesar detalles desconocidos sobre los problemas de adicción que atravesó. “La primera vez que perdí el control fue con la cocaína”, describió en una entrevista con Gastón Pauls en el programa Seres Libres.

Por otra parte, reveló la violencia física que sufrió al convertirse en famosa, lo que significó la muerte de sus hijos y la vez que estuvo a punto de quitarse la vida. En un diálogo profundo, la actriz, que salió en segundo lugar en el reality show más popular de la televisión, contó hasta las lágrimas los diferentes momentos de su vida que la marcaron para siempre.

En primer lugar, relató toda la época en la cual tuvo un problema de consumo de drogas: “Tome de los 16 a los 19 años”. Sobre su adolescencia, Tamara Paganini explicó al conductor que su familia “no tenía plata” y que para comprar cocaína: “Salía a robar autos”.

“Igual yo trabajaba, pero no me alcanzaba el sueldo para ese lujo”, describió sobre lo que vivió cuando todavía era menor de edad.

A continuación, la integrante del primer elenco de GH rememoró uno de los episodios delictivos que cometió: “El primer auto que robé, me temblaban las patas, tenía 17 años”. “Éramos chicos, no andábamos con armas”, aclaró sobre los asaltos que realizaba con sus amigos cómplices.

Respecto a su infancia, la ex participante del reality mencionó que “no tenía amigos” y que la “afectaba mucho la pobreza”. “En segundo año de la secundaria no sé que me pasó. Deje el colegio y empecé a tomar el alcohol”, recordó antes de aclarar: “No tenía una adicción con el alcohol, era para hacerme la canchera”. “Era como una adolescente avasallante, incontrolable”, se describió Tamara y mencionó que perdió su virginidad a los 14 años.

La entrada y la salida de Tamara Paganini del consumo de cocaína

En tanto, la ex participante de la casa más famosa le contó a Pauls sobre su primera vez con la cocaína: “Me dio ganas de estornudar, me acuerdo de la sensación en los dientes”. “Fue también por cancherear”, agregó antes de reflexionar: “Yo venía de ser una niña muy frágil, a pesar de lo que parecía”.

“Me sentí tan ‘aceptable’. Pero no contenta, porque la cocaína no te pone contenta. Si no que era como que todo estaba bien”, explicó la actriz sus sensaciones ante el consumo de droga. “Hubo un periodo de siete meses que quería tomar todo el tiempo. Me ha sangrado la nariz, en vez de preocuparme, estaba preocupada porque no se me vaya”, reveló.

Ante estas situaciones dramáticas de problemas de adicción, Paganini indicó que vio “cosas muy feas” en su entorno de aquel momento. “De cómo se empiezan a meter en situaciones de caos”, señaló sobre episodios delictivos más graves que protagonizaban sus amigos.

“El que me ofreció que tome, se puso recontento. Era como mi mejor amigo”, describió sobre una de las personas que la ayudó a recuperarse. “A medida que pasaba el tiempo me decía ‘pará un poco’. Hasta que se dio cuenta de que yo me iba”, agregó la joven que actualmente trabaja en un laboratorio y comparte su vida diaria mediante su cuenta de TikTok.

“Me amenazaba que le iba a decir a mis viejos”, contó Tamara respecto al hombre que la sacó de la cocaína. Sin embargo, confesó que su “click” final fue cuando descubrió a su hermano menor, con 15 años, que estaba consumiendo.

“Mi click fue cuando lo vi a mi hermano tomando con mis amigotes”, comentó y expresó: “Eso me dolió tanto. ¿Cómo le digo que no lo haga si yo estoy así? A partir de ahí acepté un poco la ayuda de este amigo que quería que salga”. “Cuando dejé de tomar, la empecé a llamar el ‘polvito de los giles’. Es un demonio picado”, describió a la droga.

Las consecuencias de Gran Hermano

En la segunda parte de la nota con Gastón Pauls, Tamara resumió lo que significó su paso por Gran Hermano con los episodios de violencia física y psicológica que atravesó. “La fama no te cambia, te delata”, manifestó sobre la exposición mediática y lamentó sobre su popularidad tras pasar por la televisión: “Me hizo mucho daño”.

“En ese momento los ‘haters’ me escupían en la cara”, mencionó la joven y diferenció que ahora los odiadores solo escriben en las redes sociales. Según explicó, cuando iba algún boliche la abordaban todos por su fama. “No podía conseguir un laburo normal”, recordó.

En esa línea, Tamara también apuntó que cuando salió del programa conducido por Soledad Silveyra era muy habitual salir con sus excompañeros de la casa. “Donde pisabas te regalaban lo que querías”, resumió y mencionó diferentes drogas junto con bebidas alcohólicas. “Hay varios que estaban en la misma”, apuntó sin dar nombres sobre las noches de salidas.

“Por suerte, la merca para mí terminó”, aclaró sobre las fiestas y recorridos bolicheros con los ex GH, aunque lamentó que estaba alcoholizada todos los días. “Probé el extasis por primera vez”, sumó sobre su experiencia tras alcanzar la fama. Sin embargo, analizó: “Mi adicción es la violencia, defenderme de palazos”.

“Fui la que más sufrió”, consideró Tamara sobre su vida después de ser una de las finalistas de Gran Hermano. Allí enumeró las agresiones físicas que padecía en las discotecas. “Si salir en la tele provoca esto en la vida, no lo quiero más”, expresó y detalló que desde ese momento se alejó de los medios para vivir en Córdoba.

Los ataques que sufre Tamara Paganini

Ante la consulta del conductor, la mujer detalló que padecía todo lo que se decía sobre ella por ser famosa: “No sabes las barbaridades crueles y oscuras que escuche de la boca de las personas que me enfrentaban cara a cara”. Luego sacó a la luz una repudiable situación con una usuaria de las redes.

“Hasta el día de hoy”, lamentó Tamara sobre el acoso que sufre y relató: “Hace poco una mujer, según su perfil de Instagram, me escribió que estaba contenta de que mis dos hijos se murieron porque dice que hubiese sido una madre de m***”. “Tenés que estar re bien para bancarte eso”, agregó segundos antes de revelar una situación dramática.

Finalmente, la artista explicó a Gastón Pauls que ahora está medicada por un psiquiatra y realiza terapia para superar la perdida de sus hijos. “Un año después del fallecimiento de mis bebés”, introdujo sobre la escena donde pensó quitarse la vida. “Agarre una cuchilla y me la puse acá”, recordó y se apuntó en la muñeca sin poder contener las lágrimas.

“Si no lo hice en ese momento, no lo voy a hacer nunca más”, completó Tamara Paganini respecto al pensamiento suicida. Por último, remarcó la importancia de la terapia psicológica y psiquiátrica para superar los peores momentos. “Es muy loco decir que me sirvió la muerte de mis hijos. Me conocí un montón, tuve que conocerme a mí”, concluyó.