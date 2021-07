Las imgenes fueron registradas por las cmaras de seguridad de un comercio y muestran el momento en el que un sujeto golpea salvajemente a una mujer para robarle el dispositivo. La pobre vctima no pudo ni siquiera reaccionar al brutal ataque perpetrado. #Robo #Delincuencia #Violencia Suscribite al canal lder de noticias de la Argentina, creador de un estilo informativo nico con sus placas rojas #Crnica #CrnicaHD #CrnicaEnVIVO #Argentina #Noticias #Cobertura Visit nuestra tienda! Encontr todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho ms en https://www.cronishop.com.ar/ No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/ Activ la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/ Seguinos en nuestras redes: Facebook: https://www.facebook.com/cronicatelev... Twitter: https://twitter.com/cronicatv Instagram: https://www.instagram.com/cronicatv