Alejandro Puebla, cronista de Crónica HD, recibió la peor noticia a pocas horas de terminar este año. "Me avisan que me rompieron una ventana y entraron a mi casa, me tengo que ir del móvil", dijo el periodista, en medio de la desesperación, durante una transmisión en vivo en la tarde de este jueves. De inmediato, dejó sus tareas y se dirigió a su casa, donde se encontró con parte de sus pertenencias destruidas.

"Quiero agradecer a toda la gente que se preocupó y se sigue preocupando", expresó Puebla en diálogo con Crónica HD esta mañana al brindar detalles de la brutal entradera. Aseguró que ahora siente "mucho miedo" de "vivir con una ventana que da a la calle" y que al llegar de trabajar, encontró algunas de sus pertenencias destruidas, otras que faltaban y las habitaciones revueltas.