Dos sujetos interceptaron a un hombre en la puerta de un supermercado chino para quitarle el vehículo y, como no tenía las llaves del rodado consigo, decidieron efectuarñle un disparo por la espalda que le terminó quitando la vida.

Un equipo de Crónica HD se acercó para dialogar con la viuda de la víctima.



#Iseguridad #Muerte #ArmaTumbera



