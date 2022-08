Según la denunciante, las dos mujeres que habrían llevado a cabo el brutal crimen engañaron a un joven que posee retraso madurativo para que descarte el cuerpo en un descampado.

Lo cierto es que "Davincho" es el único detenido y sus familiares exigen que lo dejen en libertad porque su condición no le permite distinguir la gravedad de los hechos



