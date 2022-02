Una mujer decidió tomar venganza ante la infidelidad de su pareja exponiéndolo a través de la reconocida red social bajo la leyenda: "Cuando tengas un mal día... ¡acordate de José!" Las imágenes del joven abrazando a su amante se viralizaron inmediatamente. Mralas acá.



#Infidelidad #escrache #TikTok



Te contamos cuáles son las jornadas no laborables que tendrá el 2022 y cuántos de ellos conformarán fines de semanas extra largos.

Los próximo que se avecinan son los de carnaval.



Suscribite al canal líder de noticias de la Argentina, creador de un estilo informativo único con sus placas rojas #Crónica #CrónicaHD #CrónicaEnVIVO #Argentina #Noticias #Cobertura



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/





No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:

Facebook: https://www.facebook.com/cronicatelev

Twitter: https://twitter.com/cronicatv

Instagram: https://www.instagram.com/cronicatv