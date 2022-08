El impactante video registrado por una cámara de seguridad muestra el momento en el que cuatro delincuentes montados en dos motocicletas intentaron quitarle la moto dos jóvenes que circulaban en sentido contrario. Como se resistieron y emprendieron la huida, uno de ellos disparó pero, afortunadamente, la bala no salió.



