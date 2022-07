Desde que se abrió la convocatoria virtual para contar con la posibilidad de participar del reality que se emitirá por la pantalla de Telefé, todos los días nos deleitamos con los videos que suben los aspirantes. En esta oportunidad conocemos a Maca Herrera, una ex novia de Alex Caniggia.



#GranHermano #ConvocatoriaAbierta #CastingVirtual



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevisión

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv