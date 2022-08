La "Reina del Pop", que se caracterizó por luchar contra el machismo en la industria musical, afirmó que llevará adelante el proyecto rodeada de un grupo de profesionales femeninas ya que no quiere que ningún hombre cuente su historia. Más detalles en la nota.



#Madonna #LaReinaDelPop



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevisión

Twitter:https://twitter.