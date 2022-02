Verónica recurrió a la justicia para separar a su hijo de su padre "violento y abusador" y se puso en contacto con una fundación para que contenga al niño, pero desde hace un mes no lo dejan verlo.



"Por cada niño que entra ellos reciben dinero de Estados Unidos y no quieren perderlo", explicó desesperada la mujer que fue denunciada por esta misma fundación, acusándola de no estar en condiciones de cuidarlo.



"Es muy turbio, pero no es el primer caso. Mi hijo tiene 10 años, ya pasó por mucho y tengo miedo de sus traumas", expresó angustiada Verónica.



