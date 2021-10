"El Capitán y el Primer Oficial están muertos, los maté yo y me voy a entregar, quiero que venga el guardacosta y me arreste, tan sencillo como eso", es lo que se escucha decir en un estremecedor audio al presunto autor de este doble asesinato. Todo sucedió en un buque de carga que se encontraba a pocas millas del Río de la Plata.

