El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo hoy que "la Argentina es un gran país, con enorme cantidad de recursos, pero claramente es un país que no es rico sino con riquezas".



Durante su exposición en el Consejo de las Américas que se desarrolla este jueves en Buenos Aires, Massa señaló que "transformar esa riqueza en desarrollo, el crecimiento de alguna manera depende del trabajo que desde el Estado y el sector privado hagamos cada uno de nosotros".



En ese sentido, Massa señaló que "sin estabilidad macroecómica no hay paz social pero sin paz social no hay estabilidad macroeconómica", y agregó que "las tensiones se ven reflejadas en las decisiones que debe tomar el Estado y los privados a la hora de invertir", ante lo cual consideró que la estabilidad macroeconómica "es un trabajo conjunto entre el Estado, los gobernantes, pero también con los actores económicos y sociales de la Argentina".



En otro pasaje adelantó que en las próximas horas "niveles inesperados" de desempleo en 6,7% y que hay "niveles de consumo en algunas regiones del país y de producción y aumento de capacidad instalada que llegan a niveles que hace dos años en medio de la pandemia no imaginábamos".