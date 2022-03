Antonio Nuñez Kegler, de 45 años, fue encontrado muerto en el motel "La Loba", ubicado en el kilómetro 4 de Ciudad del Este.



La tarde de este lunes Nuñez ingresó al hotel alojamiento acompañado de su ex pareja. A los pocos minutos fue encontrado muerto por la encargada del lugar, quien acudió a la habitación tras escuchar los gritos del joven.



Su ex novia de 26 años es la principal acusada y se dió a la fuga después del hecho. Su entrada y salida quedó registrada por las cámaras de seguridad y es intensamente buscada por las fuerzas de seguridad.



La familia de la víctima la describen como una persona "dificil y violenta". Si bien estaban separados desde hace dos meses, ella seguía difundiendo su relación por sus redes sociales. Allegados aseguran que intentaba recuperar la relación y por eso lo citó al hotel alojamiento que habituaban juntos.



El rastrillaje se terminó que la víctima había muerto de 26 puñaladas. En el lugar se encontró su billetera pero no pudieron dar con su celular. Además, estaba la presunta arma homicida: un cuchillo de 25 cm.