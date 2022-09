El brutal femicidio tuvo lugar en la localidad de Laferrere, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Una mujer de 27 años fue asesinada a cuchillazos por su expareja que no toleró el fin de la relación. Tras poco más de un mes de ocurrida la separación, violó la restricción perimetral que tenía por violencia de género y llevó a cabo el brutal crimen.



