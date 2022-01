Máximo Kirchner renunció a su rol como presidente en la Cámara de Diputados del bloque del Frente de Todos. A través de un comunicado presentado hace instantes por el referente de La Cámpora, se conocieron los pormenores de su decisión.



"He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos", comenzó argumentando Máximo en su carta.



Por otra parte, detalló cuáles fueron los motivo que lo movilizaron: "Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado".

El Gobierno de Alberto Fernández sufrió un fuerte revés este lunes por la tarde al confirmarse la noticia.