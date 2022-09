Finalmente, la reina de la televisión argentina se pronunció sobre el fallecimiento de Isabel II.

Más allá de destacar los 70 años de trayectoria de la Monarca, dijo que ella no se olvida quien estaba en el trono cuando sucedió la guerra de Malvinas.





