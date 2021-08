Las precandidatas a Diputadas Nacionales Romina del Pla y María Rachid visitaron nuestros estudios en el marco de las elecciones legislativas que se aproximan.

Analizamos las propuestas de los distintos frentes y, como no podía ser de otra manera, abordamos nuevamente el impacto político que produjo la imagen del festejo de cumpleaños de la Primera Dama en plena pandemia.



#Elecciones2021 #PASO #LaFotoDeLaPolémica



