Santiago González tenía 16 años, era intensamente buscado por las fuerzas policiales de la localidad y finalmente fue hallado sin vida sin sus objetos personales y con signos de haber sido torturado. ¿Se trató de un ajuste de cuentas? Te contamos todos los detalles del macabro hallazgo.





La joven tiktokera rosarina expresó esta necesidad a través de su cuenta personal y la publicación generó muchas reacciones. "No me gusta trabajar, nací para otra cosa", se la escucha decir. Mirá el video.



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevision

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv