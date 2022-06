La joven oriunda de Misiones y residente en la ciudad de Buenos Aires viajó a escondidas al país del norte hace unas semanas y sus familiares no saben nada de ella.

Tras conocerse un extraño video que grabó su ex novio, Crónica HD habló con el hermano de la mujer desaparecida.



