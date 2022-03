La One confirmó que llevará a cabo la unión civil con el "Pato" Galmarini, con quien mantiene una relación amorosa desde poco más de un año, y que lo festejarán a todo trapo en el club de la rivera.



#MoriaCasán #LaOne #PatoGalmarini



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv