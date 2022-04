El sujeto no tenía patente ni registro. Protagonizó un accidente y, tras negarse al control de alcoholemia, un oficial lo redujo utilizando técnicas de este arte marcial que causaron polémica entre los usuarios de las redes sociales. ¿Abuso de poder?



#Virales #AlcoholAlVolante #Uruguay #Yudo



