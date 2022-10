Cansados de los reiterados robos, un grupo de vecinos decidió llevar a cabo una particular detención ciudadana reduciendo al delincuente y atándolo con sogas hasta la llegada de las fuerzas policiales.

El video, que fue registrado en la provincia norteña, se viralizó inmediatamente.



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook: https://www.facebook.com/cronicatelevision

Twitter: https://twitter.com/cronicatv

Instagram: https://www.instagram.com/cronicatv