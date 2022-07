El dueño de un pequeño almacén despertó y descubrió que le habían baleado con once tiros el frente de su negocio. Los delincuentes ya habían atentado contra el comercio y habían acopañado el ataque con una terrible nota intimidatoria: "Comunicate porque sino te matamos a uno"



#Rosario #Sicariato #Narcotráfico



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevisión

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv