Al sujeto se le lo ve muy entusiasmado direccionando la cámara del teléfono hacia el lugar clave donde se dispuso a realizar la actividad. Lo cierto es, tomó impulso, exhibió algunos saltitos y al momento de trepar las rejas, el balcón no resistió el peso y se vino abajo. Mirá el video.



