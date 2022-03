Una madre le pidió a su ex que colaborara con dinero para comprarle zapatillas a su hijo. "No jodas Sofía, no tengo", le respondió.



Ella puso la plata de su bolsillo para pagarlas y a los días vio que el padre había publicado una foto de su hija, haciéndoles creer a sus contactos que él las había comprado.



"Papá siempre estará para vos, yo estaré en alpargatas, pero él tiene sus pepes nuevos", escribió el "sin vergûenza".



