Un joven de tan solo 22 años fue a bailar con su hermana a un boliche de la localidad de Presidente Derqui, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Tres hombres y dos mujeres que bajaron de un auto lo abordaron y lo molieron a golpes de puños y patadas.

Brian, que era padre de un pequeño niño y estaba esperando a otro, no pudo resistir y terminó perdiendo la vida.



#Violencia #Piñas #Patadas #ïedrazos



