Paola, al igual que muchos compatriotas, atravesó momentos difíciles cuando el coronavirus apareció por estas tirerras. Ella no bajó los brazos, estudió peluquería y ahora sueña con tener su propio local.

Un equipo de Crónica HD se acercó hasta el popular barrio 31de la ciudad de Buenos Aires para conocer los detalles de esta historia de superación.



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv