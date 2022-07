Una mesera realizó un posteo en sus redes sociales para denunciar a los clientes que había atendido y abrió el debate.

En el video publicado en las redes sociales se la puede observar muy angustiada por el hecho de no haber tenido un reconocimiento por su trabajo realizado en la casa de comidas. ¿Injusticia o irresponsabilidad?



