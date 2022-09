El efectivo que prestaba servicios en las fuerzas de la provincia de San Luis fue sorprendido por tres delincuentes que le quitaron sus pertenencias y, no conformes con eso, lo golpearon brutalmente.

Tras permanecer internado varios días, falleció el día en que se iba a llevar el festejo por el primer año de su pequeño hijo.



