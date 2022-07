Dos delincuentes abordaron a una mujer, le robaron el vehículo y la obligaron a subir a mismo para arrojarla del vehículo unas cuadras después.

En medio del raid delictivo, los hampones se cruzan con una motocicleta que también intentaron robar pero no contaban con que ambos ocupantes del rodado eran efectivos de la Policía Federal. Tras un enfrentamiento a tiros, uno de los delincuentes perdió la vida.



