Los seguidores del cantante comentaron el estado en el que selo vio durante el último show en el que se presentó.

Según los fanáticos del ex líder de Tan Biónica, el artista se olvidaba las tetras de las canciones y se lo pudo ver con un aspecto desmejorado.



#Chano #TanBiónica #Adicciones



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv