El distrito de Sangareddi ofrece este particular paseo donde podés vivir la experiencia de ser un recluso durante 24 horas por una módica suma de dinero. En este video te contamos cuáles son las actividades que ofrecen.



#Virales #PresoPorUndía #Sangareddi #India



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv