Las autoridades del país ordenaron a la ciudadanía que no demuestre ningún tipo de felicidad ni señal de alegría.

Así lo decretó Kim Jong para conmemorar un nuevo aniversario de la muerte de su padre. Los habitantes del país serán debidamente controladas por las fuerzas policiales.



