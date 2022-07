Según una resolución de la FIFA, aquellos jugadores que tengan deudas relacionadas con la cuota alimentaria de sus hijos no podrán participar de la Copa del Mundo por lo que el deportista se vería obligado a llegar a un acuerdo con su ex para poder ser parte del equipo que participará en el certamen mundial.



