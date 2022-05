En las últimas horas, Sheila, una joven estudiante de derecho, acudió a Crónica HD para contar la terrible experiencia que sufrió en una entrevista laboral, donde le pidieron sexo a cambio del empleo. La víctima pudo grabar las conversaciones con el supuesto empleador.



El dramático suceso comenzó el pasado 12 de marzo, cuando la muchacha fue contactada vía Instagram por un abogado, Sebastián Ariel Ramírez, quien le ofreció ser secretaria en su estudio jurídico. SYo, en mi cuenta, tengo escrito que estudio abogacía y que estoy en cuarto año, entonces le contesto y le digo que me interesa, comenzó su relato.



"0l es de José León Suárez y me ofrece un auto para ir. Me pareció raro y le digo que lo pensé mejor y como me quedaba muy lejos, no puedo". 0l vuelve a insistirme, mandándome fotos de un departamento y un coche. No entendí por qué tanta generosidad, pero en su momento me pareció interesante la propuesta. Esto lo suelo hacer con todas mis empleadas, me dijo, entonces me tranquilicé", siguió Sheila.